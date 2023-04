Un parroco coraggioso

SANTHIA’ – Sarà presentato venerdì 28 aprile alle 20,45 nella biblioteca comunale il libro del vicesindaco Mattia Beccaro, dal titolo “Mons. Ravetti e la Resistenza santhiatese”.

Quest’opera è stata curata e pubblicata dall’associazione culturale Compagnia dell’Armanàc e verrà presentata al pubblico proprio nella data che ricorda il giorno che precedette la strage di Santhià ad opera dei nazisti in ritirata. Il ruolo di coraggioso mediatore di Giovanni Ravetti, prevosto ai tempi della Resistenza fu determinante per scongiurare ancor più gravi conseguenze.

Come scrive nella prefazione don Stefano Bedello, Ravetti fu “una figura sacerdotale capace di combinare il tratto della fermezza con quello della mitezza, del coraggio con l’umiltà, dell’autorevolezza con la paternità”.

“Ricordarlo significa ricordare soprattutto alle giovani leve, che oggi come allora, davanti a oppressione e ingiustizia, bisogna intervenire perché non si può restare indifferenti”, sottolinea nella presentazione il presidente della sezione ANPI di Santhià Lucio Beccari. “Succede così che con questa piccola ma significativa pubblicazione, l’opera generosa di Ravetti continua a riproporsi sotto altra forma, diventando feconda nelle opere di solidarietà promosse oggi dalla sua parrocchia attraverso il ricavato di questo semplice libretto accessibile a tutti”, tiene a precisare nella sua presentazione il sindaco di Santhià, Angela Ariotti. Il 28 aprile in biblioteca saranno presenti molti rappresentanti delle istituzioni ma l’auspicio è che giovani e popolazione in genere non manchi questo importante appuntamento.