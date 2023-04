Addio a Luca Bissacco, aveva 47 anni

Grande dolore, tra familiari e amici, per la morte di Luca Bissacco. Aveva 47 anni e da tempo doveva affrontare gravi problemi di salute che ne avevano minato il fisico ma non il carattere combattivo, la voglia di vivere, l'allegria e la gioia di trascorrere momenti insieme agli altri.

Era figlio di Carlo Bissacco, conosciutissimo calciatore della Pro, morto nel 2020. Per lui e per il fratello, Matteo, uno degli allenatori dei Diavoletti, il calcio è sempre stato parte della vita: anche in condizioni di salute difficili, Luca Bissacco, grande tifoso rossonero, non rinunciava ad andare allo stadio. Moltissimi gli amici che, in queste ore stanno ricordando attraverso i social gli anni dell'infanzia, ma anche i momenti difficili nei quali Luca era stato loro vicino. Con tenacia, coraggio, forza d'animo. Nel 2011 gli era stata diagnosticata una malattia fortemente invalidante, che lo aveva costretto a lunghe degenze in clinica, terapie e che ne aveva progressivamente ridotto l'autonomia.

Tra i tanti ricordi commoventi quello di Vania Mento, presidente di “La voce di una è la voce di tutte": «Uno dei nostri primi incontri - eravamo bambini - non fu proprio felice: ci picchiammo e ti ruppi gli occhiali. Poi ci siamo voluti bene per tanti anni e io te ne vorrò per sempre. Mi hai sempre incoraggiata quando stavo male. Tu».