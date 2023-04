Giovanili della Pallacanestro Femminile

CAMPIONATO UNDER 17 - Girone finale per il titolo regionale 4^ giornata di ritorno Sabato 15.4.2023 ore 18,00 a Rivoli - Palestra Ist. Natta – Via XX settembre 14/a Conte Verde Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 59-45 (Parziali: 15-8; 30-20; 49-32) Tabellino PFV: Cafasso; Giuliani; Rizzato 3; Giorgi; Pintonello 2; Prinetti 3; Carrozza 7; Bari; Momo M. 10; Barbero 8; Dipace 9; Dikrane 3; All.re Javier Adipe Alsina.

Inopinata sconfitta per 59-45 in quel di Rivoli contro Conte Verde, per l’Under 17 della PFV, che stante la vittoria di Arona su Ivrea, rimane a pari punti con quest’ultima (e con Conte Verde) contro la quale si giocherà probabilmente l’accesso alla finale, con incontri di andata, ritorno ed eventuale bella, per il titolo regionale..

Le ragazze di Javier Adipe Alsina hanno disputato una partita un po’ al di sotto delle loro reali potenzialità, lasciando un piccolo vantaggio alle padrone di casa, sin dalle prime battute (13-8 al 10’), e permettendo loro di allungare, poi, in modo significativo nel 2° quarto sino al 30-20 di metà match.

In queste due fasi la PFV non riusciva a trovare soluzioni di tiro con la giusta frequenza ed era costretta spesso a forzare le conclusioni, con la conseguenza di un calo delle percentuali di realizzazione.

Nella ripresa, poi, le padrone di casa riuscivano a piazzare l’allungo decisivo (19-12 il terzo periodo), trovando una miglior continuità in fase d’attacco rispetto alle avversarie, difendendo meglio di loro, e portandosi così a tre quarti di gara a + 17 sul 49-32.

La PFV, nonostante riuscisse a rosicchiare tre preziosi punti (per la differenza canestri negli scontri diretti) nell’ultimo quarto, non ce la faceva a ribaltare la situazione e doveva, pertanto, cedere le armi con il punteggio di 59-45, come detto sopra.

Sconfitta amara dunque, che però non pregiudica molto la situazione, se non in relazione alla classifica dei primi quattro posti, (PFV, Ivrea e Conte Verde tutte a 10 p.ti dietro ad Arona) in cui la PFV dovrebbe concludere con il 3° o 4° piazzamento ed incontrare Ivrea in semifinale, salvo sorprese dell’ultimo turno, che si disputerà, per la stessa, sabato 22 aprile ad Alice Castello alle ore 15,00 proprio contro Lettera 22 Ivrea, in un vero e proprio anticipo delle semifinali.

CAMPIONATO UNDER 15 2^ fase Coppa Piemonte – 3^ GIORNATA di ritorno Domenica 16.4.2023– a Vercelli – Palestra Sc. M. Pertini-Lanino – C.so Tanaro 3 Pallacanestro Femminile Vercelli – Cerrus Basket 60-18 (Parziali: 12-4; 29-13; 39-16) Tabellino PFV: Cavalli 8; Dipace 7; Fall Dior 2; Haxhiasi 2; Nicosia 7; Torazzo 2; Francese E. 8; Tagliabue 2; Trotti 3; Dikrane 5; Prinetti 14. All.re Gianfranco Anastasio

La PFV Under 15 vince agevolmente 60-18 contro Cerrus Basket di Sozzago (NO), nella terza giornata di ritorno del girone di “Coppa”, dove c’è in palio la qualificazione alle finali a quattro per la conquista della Coppa Piemonte di categoria, con ancora due giornate da disputare, di cui una sarà di riposo per la PFV.

Le ragazze di Anastasio sono dunque in piena corsa per la conquista del 2° posto dovendo affrontare, il 23 aprile prossimo, ABA Saluzzo in trasferta e poi attendere i risultati dell’ultima giornata.

La gara contro Cerrus Basket, che nei precedenti incontri si è sempre mostrata squadra ostica per le vercellesi, pur soccombendo, questa volta non ha presentato difficoltà, dal momento che la squadra novarese quasi non ha opposto resistenza: dopo un primo periodo in cui quest’ultima poteva dirsi ancora in partita (12-4) ha subito un perentorio 17-9 nel secondo quarto, cosicché a metà match il tabellone diceva 29-13 per la PFV e, da ciò che s’era visto in campo sino a quel momento, la pratica poteva considerarsi chiusa.

Infatti, anche nel terzo periodo, in cui le padrone di casa rallentavano un po’ il ritmo di gioco, segnando solo 10 punti, le novaresi non riuscivano ad andare oltre i tre punti messi a segno, per il 39-16 del 30’, grazie anche all’ottima difesa di Dikrane, Dipace e tutte le compagne compagne.

Nell’ultima frazione, poi, le azzurre vercellesi dilagavano, mettendo a referto ben 21 punti contro solo 2 delle avversarie, continuando a difendere con efficacia e chiudendo così la partita a +42, dopo aver mandato a canestro tutte le giocatrici scese in campo.

Prova d’autorità confortante, dunque, in vista dell’incontro con ABA Saluzzo ( tuttora a zero punti) dove, vincendo, la PFV si garantirebbe l’accesso alle finali, posto che anche l’unica concorrente Moncalieri disputerà ancora solo una partita e con essa le vercellesi hanno il vantaggio di due vittorie negli scontri diretti, in caso di arrivo in parità.

CAMPIONATO UNDER 14 – 3^ fase di Coppa Piemonte Girone “Unico” – 4^ giornata (girone di sola andata) Sabato 15 aprile 2023 ore 15.00 –a Vercelli – Palestrone Com.le G. Piacco- Via Donizetti 11 Pallacanestro Femminile Vercelli – Scuola Basket – Asti 66-23 (parziali: 24-3; 33-5; 48-15) Tabellino PFV: Trotti 3; Fall A 8; Panelli 12; Stacchini 4; Zannini 12; Ferla 7; Cabo Bolado 1; Follia; Conti; Bari 4: Stile 10; Mura 5. All.re Davide Simone.

C’è stato lo scontro diretto tra fanalini di coda della classifica Under 14 del girone di “Coppa” (PFV p. ti 4, Asti p. Ti 0) e c’ è stata la facile vittoria delle vercellesi, fra le mura amiche del Palapiacco, per 66-23.

La squadra di Davide Simone ha disputato una buona partita, della quale l’allenatore si è detto molto soddisfatto, ottenendo il primo obiettivo di evirare l’ultimo posto del girone e restando in corsa per la terz’ultima posizione.

La partita non è stata di quelle impegnative e difficili da gestire, basta guardare i punteggi dei parziali dei singoli quarti.

Le vercellesi, infatti, chiarivano sin da subito di essere ad uno stadio più avanzato delle astigiane, sotto il profilo tecnico e della preparazione, chiudendo il primo quarto 24-3 e, di fatto, togliendo alle ospiti ogni velleità.

Il secondo periodo seguiva lo stesso copione, con molte più rotazioni effettuate in campo e ritmi più bassi, stante il risultato ormai scontato, così che a metà gara la PFV conduceva 33-5.

Nella terza fazione le padrone di casa rallentavano un po’ ed Asti ne approfittava per contenere il divario (15-10 il parziale di quarto) ed arrivare al 30’ sul 48-15.

Gli ultimi dieci minuti, in cui le ospiti restavano ancora sotto la doppia cifra, consentivano alle giocatrici di casa di allungare ancora sino al +43 finale.

Il commento di un papà, al termine della gara, ben fotografa il discreto momento del gruppo Under 14 della PFV: “Tutte crescono e migliorano di partita in partita…basta vedere lo sport nell’ottica del domani…dei prossimi anni, del crescere forti credendo in cose sane…forza PFV”.

Sicuramente la PFV è sulla strada, con i suoi vari gruppi, per provare a conseguire questi obiettivi, ed è stato molto soddisfatto anche coach Simone dell’andamento del match, in cui ha dichiarato di aver visto buone cose da parte delle sue e durante il quale ha avuto modo di effettuare moltissimi cambi, anche plurimi, ottenendo risposte soddisfacenti da tutte le atlete scese in campo. In sostanza ha colto buoni segnali dalla propria squadra indipendentemente dalla caratura delle avversarie.

Prossima gara per l formazione Under 14 sarà ancora a Vercelli, sabato 22 aprile alle 15,15 al Palapiacco, contro Basket Femminile Biellese: certamente un impegno diverso.