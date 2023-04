Atc Piemonte Nord: una App per accedere ai servizi ed evitare le code

Atc Piemonte Nord manda a regime la app gratuita +Housing Plus (sinora attiva in via sperimentale solo per gli utenti di Novara) per tutti 60mila inquilini delle case presenti nelle province di Vercelli, Novara, Biella e Verbano. «Un’innovazione tecnologica cui facciamo ricorso tra i primi nel novero delle Agenzie per la casa – dice il presidente dell’Atc del Piemonte Nord, Marco Marchioni – e che è stata studiata per dare una marcia in più al nostro ente. Un’innovazione che non vuole sostituirsi agli uffici sui territori, ma che rappresenta un’opportunità per tutti. Con questo investimento pionieristico nell’ambito dei servizi all’edilizia sociale completiamo un importante processo di transizione digitale che è obiettivo della pubblica amministrazione e che ha tra i suoi scopi quelli di favorire il rapporto tra inquilini e dipendenti, migliorando l’efficienza complessiva della macchina organizzativa e riducendo, al contempo, le spese di gestione».

Grazie alla nuova applicazione, disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali, gli affittuari degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica del quadrante possono, per esempio, prendere appuntamento con gli addetti dell’ente, saltando così la coda una volta giunti allo sportello all’ora prefissata. Anche attraverso il nuovo sito e l’intelligenza artificiale – tutte soluzioni integrate con +Housing Plus – l’utente può già istruire le pratiche più frequenti, consultare la propria posizione amministrativa e contrattuale (canoni, bollette ecc…), segnalare i guasti e non soltanto. «Molto presto – conclude Marchioni – i benefici di queste innovazioni che già stanno producendo effetti positivi, saranno evidenti alla maggior parte dei nostri inquilini».