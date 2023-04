E' nata “B.C.V. Acque”: obiettivo la gestione del servizio idrico

Si chiama "Biella Casale Vercelli Valsesia Acque", “B.C.V. Acque” la neo costituita società consortile presentata giovedì nella sede del Cordar di Biella. Presenti, oltre al presidente Cordar Biella Gabriele Martinazzo, Fabrizio Amatelli di AMC, Massimo Zamide di AM+, Walter Pozzo di SII, Leonardo Gili di Acqua2O, Paolo Croso di Cordar Valsesia. Oltre a loro anche Laura Leoncini del Cda di Cordar Biella e Laura Ronco elette nel Cda del nuovo consorzio assieme a Gabriele Martinazzo, Fabrizio Amatelli e Leonardo Gili. L'obiettivo, come si legge nello statuto, è «operare nell'interesse delle comunità locali al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale-2 “Biellese, Vercellese, Casalese».

«In questi due anni abbiamo condiviso tanto ed è nata una vera squadra - ha affermato il presidente di Cordar Biella Matinazzo - e non siamo mai usciti fuori dalle righe. E oggi con la nascita di questo consorzio ci sono quasi 250 famiglie che ci lavorano. Non oso pensare ci fosse stata una gara internazionale, certamente non sarebbe stato così».

A presentare “B.C.V. Acque” è stato Fabrizio Amatelli: «Non ci siamo inventati niente, abbiamo semplicemente copiato l'esempio di altri che hanno seguito questa strada prima di noi - ha esordito il presidente di AMC - . Fino a oggi abbiamo fatto il primo pezzo, quella che è l'ossatura, ora dobbiamo presentare il piano economico finanziario all'Ato. E' una partita importante, è iniziata una battaglia, dobbiamo essere in grado di dimostrare che soggetti pubblici così aggregati possono raccogliere la concessione».

«Questo gruppo ha resistito perchè ha avuto un obiettivo, la costruzione di un grande ideale - ha dichiarato Leonardo Gili - . La partite è appena iniziata, ci sono tanti avversari che tentano in tutti i modi di non permettere al nostro gruppo di concretare i nostri ideali, di portare avanti gli interessi dei Comuni, dei cittadini e soprattutto anche di quelli che sono i mandati dell'Europa».