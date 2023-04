Ventenne di Borgo Vercelli ferita mentre è al lavoro nei campi

E' di Borgo Vercelli la giovane rimasta ferita intorno alle 20 di mercoledì mentre era al lavoro nei campi nella zona di San Nazzaro Sesia.

E' ricoverata in Neurochirurgia dell'ospedale Maggiore di Novara con prognosi di 40 giorni per il trauma riportato alla testa a causa di una pietra che, dopo essere rimasta incastrata in un ingranaggio del trattore con il quale la giovane stava preparando il terreno di semina, sarebbe stata espulsa a grande velocità colpendo la ragazza che si stata avvicinando per capire cosa fosse a causare il malfunzionamento del mezzo.

L'équipe del 118, allertata per i soccorsi, ha disposto il trasporto immediato dalla giovane all'ospedale Maggiore di Novara, dove è arrivata in codice rosso. Con i passare delle ore e degli accertamenti, la prognosi è poi stata sciolta. Contestualmente sono partiti anche gli accertamenti Spresal per comprendere la dinamica dell'incidente avvenuto nell'azienda agricola della famiglia della giovane dove la ragazza stessa lavora.