Sanità, la protesta della Valsesia: gli amministratori disertano la Conferenza dei Sindaci

Preoccupati per le notizie poco rassicuranti sul potenziamento dei servizi in valle, i sindaci valsesiani e valsesserini hanno deciso di disertare la conferenza dei sindaci dell'Asl, in programma giovedì pomeriggio nell'aula magna dell'ospedale Sant'Andrea.

A farsi portavoce della protesta, attraverso una nota stampa, è il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio: «In occasione del tavolo tecnico per l’ospedale di Borgosesia, tenutosi venerdì 7 aprile – spiega Bonaccio – gli aggiornamenti che ci sono stati forniti in merito al futuro del nostro nosocomio ci preoccupano notevolmente: da parte della Direzione Generale dell’Asl non si evidenzia alcun impegno per creare un dialogo costruttivo, che noi chiediamo invece di riaprire facendo sentire forte e chiaro il nostro dissenso verso le attuali previsioni operative».

In particolare, durante la riunione della scorsa settimana sono emerse informazioni che hanno fortemente preoccupato il sindaco di Borgosesia: «A fronte di una sola notizia veramente positiva – spiega l’amministratore – riguardante il potenziamento del reparto di ortopedia, che verrà dotato di un dipartimento di robotica e di un robot di ultima generazione per ottimizzare i risultati degli interventi chirurgici, oltre che di una sezione di infettivologia ortopedica unica in Italia, per il resto abbiamo ricevuto solo delusioni. In primis – aggiunge Bonaccio – la direttrice generale ha messo le mani avanti sulla rianimazione: il reparto, realizzato con lavoro molto costosi e in parte finanziati anche da privati, potrebbe non essere aperto a causa della carenza di medici… che non vorrebbero venire a Borgosesia».

Bonaccio, nel relazionare ai colleghi sindaci del territorio, manifesta su questo punto stupore ed indignazione: «Uno spreco di lavoro e denaro – dice – ed è ora di finirla di dire che i medici non vogliono venire a Borgosesia: riteniamo che questo rifiuto non sia dovuto a cause oggettive, ma solo all’incapacità dell’Asl di offrire prospettive sufficientemente interessanti ai professionisti».

L’altra questione che preoccupa fortemente i sindaci del territorio riguarda la Cardiologia: «Nonostante le richieste, la Direzione Generale dell’Asl continua a non voler riattivare la presenza h24 del cardiologo a Borgosesia - spiega ancora Bonaccio -. Questo significa che se un abitante dell’Alta Valle dovesse essere colto da infarto, potrà essere visitato da un cardiologo solo dopo 2 ore di ambulanza, raggiungendo Vercelli. Non è accettabile!!».

Ancora sul tavolo delle discussioni anche il mantenimento dell’autonomia del reparto di ginecologia e ostetricia di Borgosesia: «Qui, come peraltro a Vercelli, si contano meno di 500 parti all’anno – dice il sindaco Bonaccio – un numero che sembra essere una spada di Damocle sul punto nascite del nosocomio valsesiano: ricordiamoci però sempre che, essendo in una zona montana e disagiata, questo servizio è indispensabile».

A questi problemi si aggiungono notizie che Bonaccio definisce «sconfortanti» anche per i servizi di Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria e Diabetologia, tanto che i sindaci si dicono estenuati da questo “tira e molla” che non sta portando a risultati effettivi, e chiedono che si riparta su nuove basi: «Insieme ai colleghi del territorio abbiamo deciso di non partecipare all’assemblea dei sindaci per manifestare in modo tangibile il nostro dissenso con l’attuale linea d’azione dell’Asl riguardo alla gestione della sanità nella nostra area – conclude il sindaco di Borgosesia – il nostro obiettivo è mandare all’Assessore Regionale Icardi un segnale forte del disagio della nostra popolazione, nella speranza di riaprire un dialogo costruttivo e di poter restituire a Valsesiani e Valsesserini un servizio sanitario efficiente».