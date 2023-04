Il Circolo del Tennis Pro Vercelli, con orgoglio

La parlata o oratoria che dir di svoglia, di Piercarlo Ferraris, presidente del Tennis Pro Vercelli, non sarà brillante ma di sicuro è calda: non smetteresti di ascoltarlo perché trasmette passione.

Passione per il Circolo, che vuol dire tante cose, non solo tennis e padel.

Con lui, nella sede di Corso Rigola, ci sono consiglieri, istruttori, c'è Rosella Giulianati – tra le prime 50 donne italiane che praticano il padel – e c'è, in veste di consigliere e sponsor, l'avvocato Aldo Casalini.

La premessa.

Dice Ferraris: «Abbiamo superato covid e caro bollette grazie al lavoro dei consiglieri, delle istituzioni e degli sponsor, come la Fondazione Cassa di Risparmio. È per questo che l'avvocato Casalini è qui con noi. La Fondazione ha sempre creduto nei giovani che praticano sport in un ambiente sano.»

Lo stato della cose.

«Si è appena concluso un torneo invernale, con 64 partecipanti (ma gli iscritti erano di più), e sono partiti i corsi per giovanissimi (primo livello, sui 5 anni) e giovani (secondo livello, per adolescenti). Il nostro scopo non è quello di creare campioni, il tennis è uno stile di vita e uno sport che, se la salute lo consente, si può praticare fino a 80 anni.»

C'è padel e padel.

«E poi c'è il padel – prosegue Ferraris – disciplina che abbiamo portato noi per primi e che ora è diffuso. Noi però offriamo qualcosa di più: non c'è solo un campo e poi arrivederci è stato bello. Qui abbiamo un Circolo...»

Il Circolo, con orgoglio.

«Questo luogo è soprattutto un luogo d'incontro. Ci si può iscrivere senza giocare a tennis o padel. C'è una piscina, una palestra, una sauna, un bar e un ristorante. Ci ritroviamo di giorno e a volte anche la sera, prpponendo eventi.»

Addio sogni di gloria.

«Negli anni passati organizzavamo grandi tornei con grandi campioni. Ma sappiamo tutti com'è Vercelli, oggi. Ci vorrebbero almeno 200mila euro di sponsorizzazione, che non ci sono. Ci terremo il resto che non è poco: i nostri giovani e le nostre attività, come un torneo open, in cui vedremo giocatori di prospettiva.»

L'attenzione al sociale.

«La nostra attenzione per il sociale si concretizza in alcune iniziative. Un torneo per i Biud 10 il 27 maggio, l'impegno settimanale con la Rosa blu e i bimbi diversamente abili... Qui al Circolo siamo orgogliosi di questa piccola finestra aperta al sociale.»

L'appello di Aldo Casalini, infine.

«Com'è noto – ha detto il presidente della Fondazione – il Circolo con tutte le sue strutture, dai campi di tennis alla sauna alla piscina, sorge su un terreno che è di proprietà della Regione che, ogni anno, gira in concessione al Comune, e questo non va bene, perché non consente al Tennis Pro Vercelli una programmazione a lungo termine, consentendo per esempio ad accedere a finanziamenti e al credito sportivo. Una situazione, questa, che abbiamo in comune con la Pro Vercelli ginnastica. È quindi chiaro che questa situazione deve essere normata dalla istituzioni, in questo Circolo, ogni anno, passa qualcosa come qualche migliaio di persone.»

Ma vediamo Il Circolo e le sue strutture.

• 7 campi da tennis in terra rossa

• 3 campi da padel

• Palestra

• Piscina

• Sauna

• Club-house

• Play-house

• Bar-ristorante

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Piercarlo Ferraris - Presidente

Roberto Giacomasso - Vice Presidente

Consiglieri:

Aldo Casalini , Rossella Giulianati, Paolo Zanoni, Massimo Manachino, Luigi Rista, MassimoViazzo, Paolo Villani, Alessandro Martino, Raffaele Raviglione, Giovanni Saviolo, Marzio Dan, Filippo Simonetti

LO STAFF DEL CIRCOLO

• Nicola Fumarulo: Maestro nazionale tennis e istruttore padel

• Luca Taverna: Maestro nazionale tennis e istruttore padel

• Rossella Giulianati: Maestro nazionale padel

• Filippo Simonetti: Maestro naziojnale padel

• Cristian Lazzaro: preparatore atletico

• Stefania Zagatto: segreteria del circolo

• Franco Corbo: manutenzione campi, segreteria circolo , giudice arbitro

ATTIVITA’ BAMBINI E RAGAZZI

• CORSI DI TENNIS da fine settembre e metà giugno

• CORSI DI PADEL da fine settembre a metà giugno

• CENTRO ESTIVO da metà giugno a fine luglio