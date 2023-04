Scuole, lavori per oltre 5 milioni: da giugno i cantieri per la nuova materna Collodi e la riqualificazione della Bertinetti

Un edificio a due piani, con ampi terrazzi, spazi aperti sul cortile interno e aule adeguate per ospitare, a regime, 125 alunni e cinque sezioni. Partono con la fine delle scuole le opere di rifacimento della materna Collodi di via Derna: un cantiere da 2,7 milioni di euro di fondi Pnrr ai quali il Comune ha aggiunto 500mila euro per l'adeguamento dei costi di realizzazione. A occuparsi degli interventi sarà un'impresa di Collegno, la Quintino Costruzioni, che si è aggiudicata l'intervento.

Contestualmente, in via degli Zuavi, partirà un altro cantiere milionario, finanziato con i fondi Pnrr: quello relativo all'adeguamento e all'efficientamento energetico della scuola primaria Bertinetti. Con 2,4 milioni del Pnrr e 177mila euro messi a bilancio dal Comune, la società Gm Group effettuerà interventi di adeguamento sismico, rifacimento del tetto con la posa di pannelli fotovoltaici, installazione di nuovi generatori di calore, nuovi serramenti e cappotto termico. Altre opere riguarderanno l'abbattimento delle barriere architettoniche con nuovi blocchi di servizi per disabili nel seminterrato e primo piano.

A presentare i lavori sono stati, nella mattina di giovedì, il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, la collega all'Edilizia scolastica, Patrizia Evangelisti, la dirigente del settore, Liliana Patriarca con l'ingegner Giorgio Luparia e i dirigenti dei due istituti comprensivi, Rodolfo Rizzo (per il Ferraris e la materna Collodi) e Annarosa Rongoni (per il Lanino e la primaria Bertinetti).

«Con il Pnrr abbiamo cercato di incidere su tutti i settori della vita cittadina - ha detto Corsaro - dalla qualità dell'abitare alla qualità della vita scolastica per i nostri bambini e ragazzi. Per questi due interventi il Comune ha predisposto progetti, appaltato i lavori e messo a bilancio fondi a copertura degli aumenti di costi avvenuti negli ultimi mesi».

Alla Collodi i lavori prenderanno il via a giunto con l'abbattimento dell'edificio prefabbricato realizzato negli anni '70, che ospita alcune delle sezioni della materna: nell'area cortilizia che si affaccia su via Derna verranno anche rimosse tre piante, che verranno poi rimpiazzate con altrettante essenze poste a ombreggiare il retro della nuova scuola, mentre verrà mantenuto lo storico olmo, che diventerà parte integrante del nuovo porticato. L'edificio avrà una doppia manica su due piani e due ampi terrazzi superiori. Il tempo di realizzazione è di un anno circa.