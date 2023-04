Pagamento bollette: dal Comune erogati sostegni a 915 famiglie

Sono stati firmati giovedì 6 aprile i mandati di pagamento per l'erogazione dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche, richiesti, quest'anno, da 950 famiglie vercellese, 913 delle quali ammesse al sostegno (le altre non avevano i requisiti). Si tratta di circa 200 famiglie in più rispetto al numero medio di domande che arrivavano negli anni scorsi.

«Nel mese di marzo - spiega il sindaco Andrea Corsaro - è stata stilata la graduatoria degli aventi diritto sulla base dell'Isee e si è proceduto all'assegnazione del contributo complessivo di 268.800 euro ai primi 672 nuclei». Il contributo per il pagamento di luce e gas è di 400 euro a nucleo familiare richiedente.

«L’Amministrazione ha messo a disposizione altri 96mila 400 euro a copertura delle ulteriori 241 domande dichiarate ammissibili - conclude il sindaco -: per questi ulteriori nuclei richiedenti i contributi verranno erogati nei prossimi giorni».