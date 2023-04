Mondiali di Ginnastica: Perotti bronzo a squadre. Venerdì gli individuali

La prima medaglia è arrivata in serata e si tratta del bronzo a squadre: ai Mondiali di ginnastica in corso ad Antalaya, in Turchia, la vercellese Giulia Perotti della Libertas Ginnastica, insieme alle compagne July Marano della Ginnastica Civitavecchia, Caterina Gaddi della Vis Academy, con la riserva Matilde Ferrari della Ginnastica Heaven sono salite sul terzo gradino del podio con il totale sui quattro attrezzi di 101.996.

Le azzurre hanno affrontato la gara alle 12 di giovedì, tenendosi la Francia alle spalle e soltanto gli Usa davanti. Poi hanno dovuto attendere le temutissime rivali della Cina, della Germania, del Belgio e dell'Inghilterra. Alla fine il podio ha visto l'oro per il Giappone e il secondo posto per gli Usa.

L'avventura delle ragazze non è finita qui. Infatti, grazie alle proprie prestazioni individuali Perotti e Gaddi si giocheranno la finale All-Around tra le migliori 24 ginnaste.