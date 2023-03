Caro bollette: serata con i cittadini e gli operatori

Il caro bollette continua a scaldare gli animi dei vercellesi e a infiammare il dibattito politico e non.

Lunedì 3 aprile, alle ore 19, nel salone del Modo Hotel in piazza Medaglie d’Oro 21, Carlo Olmo, che ha recentemente annunciato la propria candidatura a sindaco di Vercelli, organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza sul tema del caro bollette che, in queste settimane, sta stringendo in una ferrea morsa tantissimi vercellesi.

Olmo farà da moderatore all'incontro aperto a tutti, compresi i diversi gestori e operatori di settore che vorranno intervenire liberamente.