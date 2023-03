Investito sulle strisce, finisce in ospedale

Pedone investito, nel pomeriggio di lunedì, a Cigliano, in corso Re Umberto: è successo poco dopo le 15 quando un uomo è stato investito da un'auto che viaggiava in direzione del centro del paese.

Al volante una pensionata che non si è accorta in tempo del pedone, intento ad attraversare sulle strisce pedonali. Per fortuna le conseguenze, per l'uomo, non sono particolarmente gravi: i volontari della Vapc, dopo aver presto le prime cure sul posto, hanno accompagnato l'uomo all'ospedale di Vercelli, attribuendogli un codice verde Anche per la donna al volante dell'auto è stato deciso un trasporto in ospedale a scopo precauzionale.

Gli accertamenti sono condotti dalla Polizia locale, che ha operato anche per la gestione della viabilità.