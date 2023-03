«E' il momento di stringersi tutti attorno alla squadra, per il bene della Pro Vercelli»

«Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Domani si gioca contro il Sangiuliano, ed è una partita fondamentale, importante. I tifosi non sono contenti? Non lo siamo neanche noi. Nessuno avrebbe immaginato di vivere un fine marzo così, ma noi dobbiamo guardare avanti, pensare a quello che abbiamo. Mai voltarsi indietro. Abbiamo un campo, dei tifosi, una città. Penso che tutti debbano pensare al bene della Pro Vercelli, adesso. Da parte mia so di avere un remo, e che devo remare più forte che posso» dice Massimo Gardano poco prima della partenza per la partita di domani, contro il Sangiuliano. Una finale, ma lui non lo dice. E' scontato. Nessuna promessa, non serve. Ha disposizione un remo imperfetto, inutile recriminare, quello è.

La più grande imperfezione sta nel fatto che davanti la Pro Vercelli, a differenza delle altre squadre, non ha avuto, diverse volte, da quando c'è Gardano in panchina, attaccanti da area di rigore.

C'è Guindo, un gol fatto e uno annullato e tante occasioni da gol, ma è un giocatore di prospettiva. Da completare, correggere. Su cui puntare, ma per il futuro. C'è Arrighini, ma da due giornate e fermo, e Gardano ha dovuto schierare solo mezze punte, attaccanti di movimento. E c'è Comi, che ha ripreso ad allenarsi ieri. Sarà pronto per la prossima gara? Azzardiamo una risposta: forse, ma per la panchina.

È un dato oggettivo. Gardano non è stato fortunato rispetto a Paci, che ha quasi sempre avuto Comi e Arrighini a disposizione. Se ne mancava uno c'era l'altro, mai asssenti contemporaneamente.

Mister, gli diciamo, è un dato oggettivo che davanti non abbiamo punte da area di rigore. Che manchino si è visto domenica contro la Pergolettese.

«Non ci ho pensato perché non ci ho voluto pensare. Sono fatto così. Non posso permettermi certi ragionamenti. Ho dei giocatori, devo fare in modo che giochino al meglio, anche nella battuta a rete. Ho questi remi... e vediamo di farli funzionare.»

Una battuta, ancora. «Ho già vissuto momenti come questi» dice. Il messaggio è: non ho paura.

Infine, Arrighini, domani, sarà a disposizione.