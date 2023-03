Festa Lupinaria, orari di apertura dei cimiteri

Il Comune rende noto che, per la ricorrenza della Festa Lupinaria, nei giorni 25 e 26 marzo il cimitero di Billiemme sarà aperto dalle ore 7.30 alle 18, mentre quello dei Cappuccini dalle 8 alle 18.

«Nella giornata di sabato 25 marzo e festivi, come di consueto, l’accesso sarà consentito unicamente a coloro che sono provvisti di contrassegno per disabili mentre, in vista della festa non potranno essere effettuati nuovi lavori, dovendo ogni opera essere ultimata o sospesa e le imprese addette ai lavori devono ripristinare lo stato d’uso delle aree sepolcrali, e i concessionari di aree private devono provvedere a riordinare le tombe, nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria».