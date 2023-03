Rissa da far west a Gattinara: 4 denunciati, tra loro una minorenne

C’erano dei futili motivi alla base della lite, successa nel pomeriggio dello scorso 11 marzo in corso Vercelli di Gattinara, tra un 25enne e un 52enne, entrambi del posto e già noti per vari reati. La peggio l’aveva avuta il più anziano, che aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, e, per questo, l’altro protagonista era già stato denunciato all’autorità giudiziaria con l'accusa di lesioni personali.

Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che al pestaggio avevano partecipato anche altri due soggetti di Gattinara, un 32enne pregiudicato e una ragazza di 17 anni incensurata.

Ricorrendo i presupposti di legge, quindi, tutti e quattro sono stati segnalati all’autorità giudiziaria in quanto ritenuti gravemente sospettati di essere responsabili del reato di rissa aggravata, che si configura per il semplice fatto di avere preso parte ad azioni lesive in cui tre o più persone si picchiano in una specie di “tutti contro tutti” in cui è spesso difficile distinguere le singole responsabilità individuali.