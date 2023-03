Finta polizza Rc auto venduta online: nei guai un 45enne

Spacciandosi per broker assicurativo, aveva messo in vendita sul web delle polizze Rc auto completamente false, riuscendo a ingannare un cittadino straniero di 38 anni residente a Moncrivello. L'uomo, allettato dal prezzo concorrenziale, lo scorso 1° febbraio aveva stipulato in buona fede un contratto per la copertura assicurativa della propria auto, sborsando la non modica cifra di 495 euro. In realtà la vettura risultava del tutto sprovvista di polizza, cosa che espone il conducente a gravissimi rischi civili e penali.

In caso di incidente, infatti, a nulla vale la buona fede nella stipula della finta assicurazione, e i danni rimangono completamente a carico del responsabile, che si espone anche a sanzioni per aver posto in circolazione un veicolo non coperto da polizza assicurativa obbligatoria.

Nel caso specifico, comunque, i Carabinieri della stazione, a coronamento di un’attività di indagine scaturita da una denuncia, hanno deferito in stato di libertà un 45enne originario di Agropoli e residente a Tolentino, (Macerata), gravato da numerosi precedenti penali di varia natura: l'accusa, nei suoi confronti, è truffa.