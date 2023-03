Il Velo Club a Parma, Borgomanero e... Sanremo - FOTO

Anche il fine settimana appena trascorso è stato ricco di impegni per i tesserati del Velo Club Vercelli; le partecipazioni sono state molteplici e si sono svolte tutte domenica 19 marzo.

Il settore randonnèe della squadra vercellese, composta dai biellesi Vito Greco, Silvia Coda, Alberto Levantesi, Chiara Tosetti e Pierluigi Bagnalone, si è nuovamente distinto portando a termine la Randonnèe delle Valli Parmensi, con partenza e arrivo a Parma, lunga 210 km e ben 2600 metri di dislivello, con un tempo di 9 ore, alla media di 23,5 km/h.

La manifestazione, nonostante il meteo non propriamente estivo (negli ultimi 50 km sono stati colti dal vento e dalla pioggia, a 5°), ha visto una partecipazione complessiva di circa 800 iscritti, suddivisi tra i 3 percorsi. I 5 viaggiatori del Velo sono alla loro terza randonnèe stagionale, e altre ne hanno in programma prossimamente, ma l’obiettivo principale sarà a fine maggio la Via Francigena, da Biella a Roma, da percorrere con le bici gravel (circa 800 km).

A Borgomanero invece, per la Cicloturistica “Memorial Carmelo Crobu” organizzata dalla società Cicloamatori Borgomanero, la partecipazione del Velo Club Vercelli è stata di natura “familiare”: oltre a Piero e Mattia Sanzone, nonno e nipote, erano presenti anche Josè Flores con i figli Fabio e Valentina: per quest’ultima, alla sua prima volta in assoluto in una manifestazione ciclistica, la seconda parte del percorso si è rivelata molto difficile e faticosa, per la distanza e il vento contrario. Grazie all’aiuto dei compagni di squadra che l’hanno tenuta “coperta” in gruppo, è riuscita a portare al traguardo finale la bicicletta. E le sue sofferenze sono state ripagate dalla conquista del trofeo (la prima coppa!) per la partecipante più giovane di giornata (12 anni).

Infine Luigi Vitali, sempre domenica, ha preso parte alla Granfondo La Classicima Sanremo-Sanremo, di 100 km e ben 1800 metri di dislivello. Il percorso prevedeva 5 salite da affrontare - Santa Brigida, Pantasina, Cipressa, Pompeiana e Poggio, dove era posto il traguardo- in particolare con l’emozione e la soddisfazione di aver pedalato sulle strade percorse il giorno precedente dai professionisti nella Milano-Sanremo, con le celebri ascese della Cipressa e del Poggio. Luigi si è classificato 245° assoluto.

Il prossimo weekend si prospetta denso di impegni e multidisciplinare come tipologia di gare.

Ma prima delle corse l’appuntamento sarà sabato alle ore 17, presso il nuovo salone MG Autovar, del Gruppo Nuova Sacar a Caresanablot (via Vercelli 17), per la conferenza stampa di presentazione della stagione 2023 del Velo, durante la quale verrà presentata ufficialmente la nuova divisa da gara, verranno illustrati gli impegni agonistici della squadra corse e presentato il programma degli eventi dedicati all’anniversario per i 50 anni di attività dello storico sodalizio vercellese.