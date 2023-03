Skating Vercelli, affermazioni al Memorial Renzo Zanchetta 2023

I giovani atleti dell’A.s.d. Skating Vercelli si sono nuovamente distinti in occasione della seconda giornata di gara del 4° Memorial "Renzo Zanchetta", trofeo interregionale organizzato presso il Palazzetto "Stefano Dal Lago" di Novara, la gara di grande prestigio con la partecipazione di oltre 400 atleti, ha rappresentato per molti di loro il debutto a livello agonistico.

Nella categoria Professional A, Anna GALLO si è classificata al settimo posto Federico Failla al tredicesimo, enella categoria Professional B, Anna Ranieri al dodicesimo.

Nella categoria Professional C, Aurora Corraro si è classificata undicesima, mentre nella Professional D, Alessia Chiodo ha vinto la gara, seguita in ottava piazza dalla compagna di squadra Asia Palemburgi. Nella categoria Young B, Nausicaa Cortopassi si è classificata undicesima e Martina Giolo dodicesima nella categoria young C.

Tutti i pattinatori hanno eseguito dei programmi precisi ed eleganti, presentando in gara per la prima volta le difficoltà tecniche acquisite in questa stagione.

Gli ottimi piazzamenti degli atleti vercellesi, ma soprattutto la decisione con cui hanno affrontato la pista, non hanno però stupito i tecnici che quotidianamente li seguono, la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti erano, fin dalla vigilia della competizione, garanzia di buone prestazioni per questi giovani pattinatori che hanno rappresentato in maniera egregia sia la loro Società che la loro Città, ora il lavoro di tutti questi fantastici atleti continua con un po’ di felicità in più, ottima alleata per affrontare gli allenamenti quotidiani e gli altri impegni agonistici in programma.