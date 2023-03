Pro, si mette male: Pergolettese in vantaggio dopo 45'

PERGOLETTESE-PRO VERCELLI 1-0

Marcatori: Varas (P) su rigore al 38';

La Pro Vercelli non gioca male ma la Pergolettese gioca meglio. Ha due attaccanti niente male e spinge sulle fasce, con Villa e Laribi. La Pro corre e pressa ma davanti Vergara e Rojas combinano poco.

PRIMO TEMPO

Bella cornice di pubblico, si parte: 3-5-2 il modulo delle due squadre.

Buon ritmo, qualche tiro centrale degli avanti della Pro.

Pergolettese pericolosa: angolo, colpo di testa di Abiuso, stacco potente, la palla sfiora il palo alla sinistra di Valentini. Prima vera occasione della partita, 17'.

Iotti atterrato, punzione battuta da Rojas, gran destro, Soncin si supera con una parata plastica. Un'occasione per parte.

Bene Gatto sulla fascia sinistra.

Iezzi e Cristini non si intendono, palla regalata a Iori, azione interrotta per un fallo in attacco dei padroni di casa.

Prima ammonizione per Vergara.

Ripartenza Pergolettese, volata di Bariti che, con una sterzata, evita Perrotta, Gatto gli frana addosso, rigore: batte l'ex Varas, palla sull'angoilo alla destra di Valentini, Pergolettese in vantaggio al 38'.

Ammonito anche Iezzi.

Punizione di Mazzarani allo scadere, grande parata di Valentini, che salva.

Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

Formazioni.

PERGOLETTESE): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Iori, Abiuso. A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Lambrughi, Guiu Vilanova, Lucenti, Andreoli, Cancello, Figoli, Vitalucci, Verzeni, Saccani, Doumbia. All. Villa.

PRO VERCELLI: Valentini; Cristini, Perrotta, Rizzo; Gatto, Laribi, Calvano, Iotti, Iezzi; Rojas, Vergara. A disp. Rizzo M., Lancellotti, Corradini, Emmanuello, Costanzo, Seck, Gheza, Louati, Anastasio, Arrighini, Guindo, Contaldo, Saco. All. Gardano.

Aribitro: Domenico Leone sezione di Barletta

Ammoniti: Vergara, Iezzi (Pro Vercelli); (Pergolettese)