Pagelle della Pro (contro la Pergolettese)

VALENITINI: 6,5

Una grande parata a fine del primo tempo.



CRISTINI: 6

Super impegnato se la cava dignitosamente.



PERROTTA: 5,5

Si fa saltare da Bariti, che poi verrà messo giù da Gatto.



NICHOLAS RIZZO: 5,5

Ha una grande fisicità, dovrebbe dare un maggiore apporto in fase di costruzione.

GATTO: 5

Parte molto bene, ma in fase di copertura non c'è. Quando Gardano lo avanza, non riesce a rendersi pericoloso.

LARIBI: 6

Gara generosa, con tanta corsa, ma da lui è lecito attendersi di più.

CALVANO: 6

Bene, ma solo nella fase difensiva.

IOTTI: 5,5

Qualche azione brillante, ma non è lo stesso giocatore ammirato a inizio stagione.

IEZZI: 5,5

Fatica come quinto di centrocampo; meglio nella difesa a tre.

VERGARA: 5

Qualche spunto, ma non è riuscito a rendersi pericoloso.

RAJAS: 6,5

Non è un centravanti, e come seconda punta non ha lo scatto fulminante; ma ha tecnica e temperamento. Ecd è l'unico che cerc a la via del gol.

ANASTASIO: 6

Buona gara, sia a difendere che ad attaccare. Con traversa da ricordare, su punizione.

LOUATI: 6,5

Quel po' che gioca lo gioca bene, con personalità e fisicità.

GUINDO: 6

Peccato, il gol (annullato) avrebbe cambiato molto.



SACO: ng



GARDANO: 6

Non è fortunato. La Pergolettese è una delle squadre più in forma del momento, spigliata. La sua squadra, invece, fatica a ritrovarsi. Auguri per il finale incandescente.