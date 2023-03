Engas Hockey Vercelli battuta in trasferta da Why Sport Valdagno (6-2), trascinato dall'ex Ojeda

Engas Hockey Vercelli battuta in trasferta da Why Sport Valdagno per 6 a 2. Partita fallosa sebbene corretta, in cui ambo le squadre raggiungono il malus dei dieci falli a testa. HV apre le marcature con Zucchetti nel primo tempo, viene poi raggiunta e superata, con la frazione a concludersi sul 3 a 2: a questo punto, la partita ancora è aperta non solo nel risultato, ma anche per quanto espresso in pista. La musica, però, cambia nei secondi venticinque minuti: Valdagno è trascinato dall’ex Engas Nico Ojeda (autore di due reti in totale, quella nel secondo tempo epica e vera svolta del match). Doppiette e bella prestazione in generale anche per Garcia e Giuliani. HV, viceversa, dopo le prime battute, si perde esprimendo un gioco macchinoso che manca d’incisività.

Nonostante la sconfitta, HV resta ottava, seguita dallo stesso Valdagno ora a quattro punti di distacco. Facendo i conti, Engas è comunque matematicamente sicura dell’accesso ai preliminari dei playoff.

Primo tempo : la prima azione degna di nota è di HV con Neves che passa a Canet: la conclusione dello spagnolo è preda di Sgaria. L’estremo difensore veneto si ripete a stretto giro, stavolta con un intervento molto più complicato, su Tataranni. Il Valdagno risponde con un diagonale dalla destra di Garcia, parato da Verona. Immediatamente dopo, HV si porta in vantaggio con un veloce contropiede: creando una situazione di tre contro due, Canet serve in verticale Zucchetti che, da sotto rete, infila lo 0-1. Poi, Verona para due volte su Rubio. A seguire, Zucchetti dalla sinistra compie una finta sullo stesso Rubio e va al tiro, Sgaria para.Per il Valdagno, Giuliani in contropiede spara alto. Subito dopo, Tataranni compie fallo su Davide Motaran lanciato in avanti e viene sanzionato con il cartellino blu . Giuliani batte il tiro diretto prima fintando la botta, poi portandosi sulla sinistra da dove realizza, con un’alza e schiaccia, il pareggio. Poi, Verona para sul medesimo Giuliani. Segue una ripartenza vercellese ancora verticalizzata da Canet per Zucchetti, il cui tiro va fuori. Ancora Zucchetti tenta con la conclusione da lontano, Sgaria para. Immediatamente dopo, il Valdagno si porta avanti con un contropiede in cui Piroli passa a Garcia che, dalla sinistra, scocca un’alza e schiaccia vincente per il 2-1. Per l’Engas entra Oruste, per il Valdagno l’ex Nico Ojeda. Poi, Sgaria neutralizza una conclusione di Tataranni. A seguire, in contropiede, Ojeda tira centralmente. Verona para e Sgaria fa lo stesso su Neves. Al sedicesimo, girata improvvisa di Tataranni dalla tre quarti destra, con la pallina che termina a lato della porta avversaria. Poi, un tiro-cross di Piroli dalla destra è insidioso, Verona lo para. Entra Zucchiatti. Al diciottesimo, Valdagno si porta sul +2 con una gran rete di Nico Ojeda: l’argentino avanza di poco dalla metà campo sinistra e fa partire un siluro teso e preciso che vale il 3 a 1. HV reagisce con Oruste che, dopo una doppia finta, impegna Sgaria, costretto a dirgli di no col caschetto. A seguire, Valdagno ancora pericoloso su un contropiede condotto da Ojeda dalla destra e concluso da Motaran sul lato opposto: il suo tiro colpisce la traversa. HV accorcia lo svantaggio con un’azione di classe e tecnica da parte di capitan Tataranni che dribbla più avversari, accentrandosi dalla sinistra, e fa filtrare il proprio tiro in mezzo a molti uomini, fino ad arrivare dentro la porta di Sgaria. Poco dopo, Oruste viene atterrato in area da Piroli: è rigore. Tataranni lo tira sulla sua sinistra, ma Sgaria para e si ripete sulla ribattuta, sempre di Tataranni. Un minuto dopo, ancora il capitano nerogialloverde riprova un’azione simile a quella che lo aveva portato al gol, ma stavolta Sgaria gli nega la marcatura. Si va a riposo sul 3 a 2.

Secondo tempo : pronti via e Neves impegna Sgaria che interviene di casco. Poi, Zucchetti ci prova dalla destra, trovando ancora pronto il portiere del Valdagno. Altra azione vercellese con Neves che serve Oruste: il suo tiro è neutralizzato da Sgaria. Poi, un bel rasoterra teso e veloce di Zucchetti sfiora il palo sinistro della porta dei padroni di casa. Al sesto, Piroli realizza un’alza e schiaccia rientrando da dietro la porta di HV, Verona ribatte. Poi, Sgaria interviene due volte in una manciata di istanti: prima su Neves e poi su Oruste. A seguire, Garcia pericoloso in area avversaria. Poi, girata di Tataranni, Sgaria è reattivo. All’ottavo, una chance per parte: bel tiro di Neves e poi Verona su Rubio. A seguire, conclusone di Ojeda, Verona para. Lo stesso Verona si ripete su un’alza e schiaccia di Giuliani e, sul lato opposto, Sgaria chiude su Tataranni. All’undicesimo, Neves passa a Canet e la sua conclusione va fuori non di molto sulla sinistra della porta veneta. A seguire, bella conclusione dalla sinistra da parte di Garcia, Verona para con la gamba. Il Valdagno si porta di nuovo sul +2 con un tiro leggendario di Nico Ojeda scoccato dalla lunetta della propria area che vale il 4 a 2. Poi, cartellino blu per Tataranni su Ojeda in area: il fallo vale il rigore . Garcia lo infila sulla sinistra di Verona: siamo 5 a 2. Poi, Oruste ci prova dalla destra, trovando pronto Sgaria che si ripete subito in spaccata su Zucchetti. Segue il decimo fallo di squadra del Valdagno commesso da Garcia su Zucchetti. Si porta Neves a battere la punizione di prima: forte e centrale, Sgaria si oppone di corpo. Al diciannovesimo, Giuliani sulla fascia destra ruba pallina a Zucchetti, per poi presentarsi da solo davanti a Verona e segnando la sesta rete per il Valdagno con un gioco di prestigio quasi spalle alla porta. HV reagisce con Canet, Sgaria neutralizza. Stesso epilogo tocca ad una conclusione di Petrocchi. A seguire, bella ripartenza di Oruste che, dalla destra, percorre tutta la pista: la sua conclusione prende il palo. Entra Crocco per il Valdagno. Nell’ultimo minuto, occasione per Oruste, su cui Sgaria sventa con la stecca. Poi, decimo fallo di HV di Neves su Piroli. Crocco batte il tiro diretto, si avvicina a Verona con una serie di finte, tenta l’alza e schiaccia, Verona para col gambale. La partita termina 6 a 2.

TABELLINO

Formazioni - Why Sport Valdagno : 10 Sgaria in porta, 2 Motaran (C), 4 Nadini, 6 Crocco, 8 Piroli, 9 Giuliani Marchetti, 17 Rubio Civit, 55 Ojeda, 84 Garcia Solar, 1 Todeschini Allenatore: Luca Chiarello Engas Hockey Vercelli: 85 Verona, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri : Massimiliano Carmazi di Viareggio e Cristiano Parolin di Bassano del Grappa

Reti: 1°T : -21’59 Zucchetti (HV) 0-1; -19’15 Giuliani (Valdagno) 1-1; -14’24 Garcia (Valdagno) 2-1; -7’05 Ojeda (Valdagno) 3-1; -5’36 Tataranni (HV) 3-2 2°T -11’29 Ojeda (Valdagno) 4-2; -9’43 Garcia (Valdagno), R 5-2; -6’02 Giuliani (Valdagno) 6-2

Cartellini blu: 1°T -19’15 Tataranni (HV) 2°T -9’43 Tataranni (HV)