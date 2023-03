Protezione civile, esercitazione notturna per il gruppo comunale

Esercitazione notturna per il gruppo comunale di Protezione civile, sempre attivo sul territorio e impegnato in numerose attività, che prevedono percorsi di formazione ed addestramento.

«Per far sì che il corpo volontario sia sempre pronto in caso di emergenza – spiega il sindaco Andrea Corsaro – i volontari sono tenuti ad effettuare esercitazioni che permettono loro di acquisire dimestichezza con le diverse situazioni che si possono presentare e trovarsi così pronti in caso di vera necessità».

A questo proposito si segnala che venerdì 17 marzo, dalle ore 20 alle 24, avrà luogo un addestramento finalizzato al controllo del territorio per la valutazione dei rischi durante l’orario notturno e in situazioni di scarsa visibilità.

«L’addestramento continuo fiore all’occhiello del nostro corpo volontari, conterà in questa occasione circa 15 volontari – continua l’Assessore alla Protezione Civile Gian Carlo Locarni - prevede l’utilizzo di quattro mezzi che si muoveranno nel centro abitato della città, nella zona industriale e lungo l’argine sinistro del fiume Sesia e precisamente a Castel Merlino, Bivio Sesia e Frazione Brarola».