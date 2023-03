Lanciatissima la Under 15 della Pallacanestro Femminile Vercelli

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase “Coppa Piemonte”

2^ GIORNATA andata – recupero

Martedì 14 marzo 2023– a Sozzago (NO) Palestra CPM – Via Avellata 15 – ore 19,30

Cerrus Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 33-60

(Parziali: 9-12; 14-24; 27-42)

Tabellino PFV: Cavalli 3, Dipace 10; Fall D; Torazzo; Nicosia 6; Fall A;

Dikrane 8; Francese 8; Prinetti 20; Tagliabue 3; Panelli 2. All.re Gianfranco Anastasio

Nel recupero della seconda giornata del girone C di “Coppa Piemonte”, per la conquista di una delle due piazze che danno accesso alle finali a quattro, le Under 15 della PFV colgono una bella vittoria per 33-60, in quel di Sozzago (NO) contro Cerrus Basket.

Nelle previsioni la squadra di casa si presentava come una compagine piuttosto ostica e scorbutica, nel ricordo dell’incontro di poco più di tre mesi orsono, vinto di soli due punti dalle vercellesi, e queste ultime avevano preparato bene la gara, per evitarsi spiacevoli sorprese.

Invece, sul campo, le cose sono andate meglio del previsto, segno di un evidente progresso tecnico delle vercellesi che si sono imposte meritatamente in una partita che poteva complicarsi se non fosse stata affrontata con impegno e disciplina, come è stato.

Dopo un primo quarto equilibrato (9-12), infatti, le ragazze di Gianfranco Anastasio riuscivano a piazzare un piccolo break nel secondo periodo, andando all’intervallo lungo sul punteggio di 14-24 ed in crescita quanto a fiducia ed intensità.

Dieci lunghezze di vantaggio, però, non sono molte, con 20’ ancora da giocare, soprattutto in trasferta e su un campo difficile come quello di Sozzago, ma le giovani della PFV sono state brave ad imporre il proprio ritmo di gioco, e nel terzo quarto hanno allungato ancora, grazie a buoni contropiede ed alla vena realizzativa di Prinetti (20) e delle compagne Dipace (10), Francese (8), Dikrane (8) e Nicosia (6), chiudendo al 30’ avanti per 27-42. Nella frazione finale Cerrus non poteva che cedere, sotto i colpi dell’attacco vercellese (6-18 il parziale di quarto), non riuscendo più a tenere il ritmo delle avversarie, ed il match andava tranquillamente alla conclusione con le vercellesi che chiudevano a +27.

Un buon passo in avanti, dunque, verso quel secondo posto nel girone C che proietterebbe la PFV alle final four del 13/14 maggio, in attesa che si concluda il girone di andata, nel quale - all’ultima giornata - la PFV riposerà per riprendere con la prima di ritorno il 26.3 alle ore 11,00 al Palapiacco contro Langhe Roero Basket, dal quale ha subito l’unica sconfitta (di misura) sinora patita in “Coppa”.