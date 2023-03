Tenta di sfregiare la nuova fiamma dell'ex compagno: 35enne in arresto

Perseguita l'ex compagno e la nuova fidanzata di lui, arrivando a tentare di sfregiarla con un rasoio.

Così, nel pomeriggio di martedì 13 marzo, una 35enne di origine sudamericana, accusata di aver commesso atti persecutori nei confronti dell’ex compagno e dell’attuale fidanzata di quest’ultimo, è finita in manette, arrestata dal personale della Squadra Mobile in esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere.

Nel corso degli ultimi mesi l’arrestata ha messo in atto una serie di atteggiamenti gravemente molesti nei confronti delle sue vittime arrivando a pedinarli e aggredirli, tanto verbalmente quanto fisicamente, ogniqualvolta se ne presentava l’occasione. In un’occasione in particolare la donna, avvalendosi di un rasoio, ha tentato di sfregiare la compagna del proprio ex senza riuscirvi per l'intervento di quest’ultimo, che, nella concitazione del momento, ha rimediato un fendente alla guancia.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata associata alla casa circondariale di Vercelli, in attesa di determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.