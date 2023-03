Trino, in Comune apre il nuovo Ufficio relazioni al pubblico

È operativo dal 9 marzo il nuovo Ufficio Relazioni al Pubblico, situato al primo piano della sede del Comune di Trino.

«Vogliamo che il Comune sia sempre più vicino ai cittadini – commenta il sindaco, Daniele Pane, nel presentare l’iniziativa – L’abbiamo fatto dal primo giorno della nostra elezione, per questo a ultimazione di tutti i lavori di ammodernamento dei locali abbiamo realizzato e costituito questo nuovo ufficio per accogliere tutti i trinesi. Siamo felici di poter dimostrare anche attraverso questi fatti concreti la nostra vicinanza e disponibilità alla popolazione».

Migliorare i rapporti con la cittadinanza in un’ottica di trasparenza, efficienza, efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni è un obiettivo di importanza fondamentale per l’amministrazione. Il nuovo ufficio si occuperà quindi di informare e seguire il cittadino nel rapporto con la struttura comunale, per un risparmio di tempo e soprattutto per una maggiore soddisfazione nell’accesso ai servizi pubblici.

L’ufficio U.R.P. seguirà l’orario dell’apertura al pubblico del Comune di Trino, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 9 alle 11.30.