Giornata positiva per LG Trino e Virtus Vercelli

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – BORGOMANERO 0-1

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mane Moussaif, Clerici Pasinato Pelle, Franchin Gai (dal 79’ Ramundo) Caamano Edalili (dall’89’ Verna) Fiorenza. A disp: Malune, Petrocelli, Keita, Pecoraro, Gatoufi, Diadoro. All. Mellano.

Marcatore: al 91’ Mandracchia (B)

L’Alicese/Orizzonti fa un passo indietro nella corsa verso la salvezza, cedendo, in casa, al Borgomanero. Uno stop giunto nel recupero, quando ormai il pareggio sembrava acquisito. La classifica si fa difficile anche per la vittoria dell’Oleggio con il fanalino di coda Alpignano. La squadra di Mellano ha comunque l’opportunità di recuperare il terreno perduto, nel prossimo turno, quando al Salussolia/Ravetto scenderà il Volpiano/Pianese.

PROMOZIONE

BIANZE’ – SPARTA NOVARA 0-1

Bianzè: Appendino, Tornari (dal 68’ Anselmino) Stesina (dal 55’ Mahmood) Geminardi Corinaldesi Azhar, Valrosso (dall’85’ Perinetti) Provera (dal 46’ Federico) Parrinello (dal 55’ Rega) Urena Carena. A disp: Perucca, Baraye, Atzeni, Mhreti. All. Costanzo.

Marcatore: al 41’ Yeboah (S)

Non c’è pace per il Bianzè che inanella la settima sconfitta consecutiva. A violare il terreno amico è lo Sparta Novara, in rete a pochi minuti dal termine del 1° tempo. Nel prossimo turno i biancoazzurri saranno di scena a Domodossola con la Juve Domo. Un impegno arduo, ma che in caso di vittoria riaprirebbe il discorso salvezza senza passare attraverso i play-out.

VIGLIANO – LG TRINO 0-2

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Zannotti (dall’84’ Fedeli), Pasini Marteddu Verbano (dal 57’ Roberto), Oudadess (dal 51’ Maino) Birolo (dal 77’ Gamra) Vergnasco (dall86’ Autiero) Bernabino Brugnera. A disp: Berruti, Diop, Meo Defilippi. All. Yon

Marcatori: al 34’ Verbano (LG), al 50’ Vergnasco (LG)

L’LG Trino mantiene fede al pronostico e si impone al Vigliano. I lanieri sono ultimi e dopo 24 partite non hanno mai vinto. In rete per la squadra di Ugo vanno Verbano e Vergnasco. Ma la sorpresa arriva ad Omegna dove i locali sconfiggono la corazzata Bellinzago. Campionato riaperto anche se rimane un duello tutto novarese. Trino sempre terzo. Prossimo turno LG Trino – Dufour Varallo.

1^ CATEGORIA

PRO PALAZZOLO – VIRTUS VERCELLI 0-1

Pro Palazzolo: Hohxa, Genesi (dal 70’ Mulla) Pasini (dal 70’ Boido), Argellini Curci Casamassima Manco (dal 75’ Gregoracci) Parisi Spinello (dal 65’ Kerroumi) Veliu Mhreti (dal 75’ Di Martino). A disp: Saia, Genesi, Bersano, Perazzo. All. Fiorentino.

Virtus Vercelli: Cairola, Ceccarelli Napolitano Branca Bertola Bellinghieri, Galuppo (dal 49’ Petasecca) Kane Porcelli Fiore Panipucci (dal 73’ Arnone). A disp: Hrisko, Bracco, Ilaria, Arlone, Bellardita, Paiola. All. Pochetti.

Marcatore: al 61’ Bertola (V)

La Pro Palazzolo non riesce ad invertire la rotta e cede all’arrembante Virtus Vercelli. Partita emozionante con occasioni da rete su entrambi i fronti, alla fine è Bertola a decidere l’incontro. Virtus ad un passo dalla salvezza, Pro Palazzolo invischiata nella zona calda della classifica. Per la squadra giallonera prossimo turno con la Strambinese, mentre l’undici di Fiorentino sarà di scena a Gattinara.

ALTRI RISULTATI

PONDERANO – CIGLIANO 3-1

SANTHIA’ – SERRAVALLESE 1-2