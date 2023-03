Lega: raccolta firme contro lo stop ai motori endotermici

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la presente si informa che nei principali centri della provincia di Vercelli, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Marzo si terranno dei gazebo per la raccolta firme per dire no allo stop dei motori endotermici che la commissione europea avrebbe voluto imporre. Sebbene il voto su tale percorso europeo sia stato rinviato a data da destinarsi, crediamo che non si debba abbassare la guardia. Per dare ancor più forza ai rappresentanti del governo italiano in sede europea, per ribadire la contrarietà a tale stop, come movimento politico raccoglieremo le firme dei cittadini che la pensano come noi. Nel capoluogo sarà possibile recarsi ad apporre la propria firma a sostegno di tale convincimento, sabato 18 marzo dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 19 marzo sempre con lo stesso orario su viale Garibaldi. A Borgosesia sarà possibile nella giornata di sabato 18 marzo dalle ore 9 alle ore 13 in via XX Settembre, a Gattinara nella giornata di sabato 18 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13 in via Cavour 10. Sarà inoltre possibile firmare nelle sedi del movimento presenti sul territorio provinciale.