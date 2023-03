Grave incidente, nella mattina di sabato in un bosco della Valesia.

Un uomo di 59 anni che, si trovava in una zona impervia sopra Isola di Vocca è caduto in un dirupo, precipitando per una decina di mentri.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in gravi condizioni per le ferite da codice rosso.