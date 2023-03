Museo Borgogna: un percorso tra scultura e dipinti

Il Museo Borgogna, in occasione dei primi giorni di apertura della mostra "Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna", propone una passeggiata alla scoperta del nuovo allestimento di sculture inedite.

L'itinerario, condotto dalla conservatrice Cinzia Lacchia, si snoda lungo il percorso "Nuove opere per nuove narrazioni" mettendo in dialogo sculture in diversi materiali della collezione del Museo con l'esposizione permanente di dipinti.

Con l'occasione sarà presentata anche una nuova opera in marmo, donata recentemente dalla famiglia dell'artista Guglielmo Tricerri. Durante la visita sarà possibile scoprire anche le due opere di Giacomo Manzù, Divertimento (Gru) e Studio per grandi pieghe, esposte al Borgogna in occasione della mostra in Arca.

L'appuntamento, in programma domenica 12 marzo alle 15.30 è su prenotazione al 389.2116858.