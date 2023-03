Un’occasione per lasciare il segno

SANTHIA’ – Si è ufficialmente insediato lunedì 6 marzo, il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi che quest’anno compie 12 anni. Come sempre l’emozione è stata protagonista quando, i rappresentanti delle prime e seconde medie, hanno preso posto al tavolo della sala del consiglio comunale: ad accoglierli il sindaco Angela Ariotti, insieme al suo vice Mattia Beccaro e la consigliera Elisa Battù, la quale ha regalato ai giovani eletti dei preziosi consigli per lavorare al meglio, tra i quali l’importanza di prendere le decisioni sempre insieme, ascoltando tutti.

Per il 2023, i ragazzi avranno il compito di progettare una città sempre più a misura di giovani, portando a termine un progetto di abbellimento iniziato dai loro predecessori e poi presentando un evento di inaugurazione di quanto realizzato. Una bella occasione per lasciare il segno, insomma.

Negli scorsi mesi, in tutte le classi, sono state elaborate tantissime idee con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti coordinati dalla professoressa Daniela Marra.

Gli operatori dell’Associazione Itaca, Irene Balegno e Gabriele Cortella, seguiranno passo passo il percorso che li porterà alla scelta finale da presentare al sindaco, accompagnati da Giorgia Manchovas, consigliere con delega alle politiche giovanili. Tra i primi compiti che i ragazzi dovranno affrontare, ci sono la scelta del loro sindaco e la distribuzione delle deleghe degli assessorati utili alla realizzazione del progetto.

I neo-eletti sono: Marco Coppola, Giulia Marisol Silvestri, Alessandro Carando, Emma Galasso, Francesco Curatolo, Marta Donà, Matteo Carando, Malak El Azhari, Denise Zanin, Patrik Andrei Vaduva, Gaia Castellina, Christian Cavalieri, Matteo Lacchia, Lorenzo Russo, Ioana Alexandra Bejan, Raul Giacometti.



Il CCR è uno strumento partecipativo ed educativo, animato dall’Associazione Itaca (www.itacavercelli.it), pensato per un’amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consenta di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani.