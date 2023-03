Festa della donna alla Guardia di Finanza

Il tradizionale ramoscello di mimosa donato dal Comandante Provinciale e gli auguri più sinceri rivolti alle donne che - indossando le Fiamme Gialle con grande orgoglio e passione - assicurano ogni giorno il prezioso servizio a favore della Cittadinanza vercellese e la tutela della legalità economico-finanziaria.

E’ stata anche l’occasione per rinnovare il benvenuto al reparto di due giovani colleghe che, da qualche mese, sono in servizio presso il Nucleo P.E.F. e il Gruppo di Vercelli dopo la conclusione dei rispettivi corsi di formazione.

Nella caserma “Casalino” di Vercelli è in questo modo, sobrio ma significativo, che si è celebrata la ricorrenza della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, un momento ideale per sottolineare l’insostituibile contributo che il personale femminile di ogni grado in servizio nella Guardia di Finanza di Vercelli garantisce nello svolgimento delle delicate missioni istituzionali insieme agli altri colleghi: dalle investigazioni in tutti i settori operativi alle attività di controllo economico del territorio fino all’assolvimento di incarichi di staff e di coordinamento.

Risorse preziose che sanno affrontare sia i rigori e le difficoltà del servizio che i doverosi impegni familiari con il medesimo, lodevole spirito di sacrificio, sensibilità e grande abnegazione.