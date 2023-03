Le pagelle della Pro contro il Vicenza

RIZZO: 6

Due buone parata nel primo tempo, nulla può sulle reti del Vicenza

IEZZI: 5

Cross, come li sa fare lui, dalla destra per la testa di Gatto, palla alta; ripartenza del Vicenza, il suo disimpegno non è dei migliori e la partita si fa in salita. E' il calcio...

NICHOLAS RIZZO: 5,5

Serata in affanno contro il miglior attacco del girone.

PERROTTA: 5,5

Imbavaglia Ferrari per 53 minuti, poi l'attaccante argentino si scatena... Ma con la squadra sbilanciata in avanti la difesa aveva poca interdizione.

ANASTASIO: 6

Bel duello con Dalmonte, che finisce alla pari.

IOTTI: 6

Non molla mai.

CALVANO: 5,5

Un po' in affanno pure lui.

LARIBI: 6,5

Vince in duello (qualche volta a distanza qualche volta no) con Ronaldo.

VERGARA: 7,5

Il migliore. Siglia un gran bel gol, fa grandi giocate, corre in copertura.

ARRIGHINI: 5,5

Tanto impegno.

GATTO: 5,5

Fa quel che può.

ROJAS: 6,5

Poteva fare anche lui due gol in 100 secondi (bella tanto la rovesciata)

LOUATI: ng.

CONTALDO: ng.

GHEZA: ng.

GARDANO: 6,5

La squadra lotta e corre, ma non solo. Vergara è rigenerato. Insomma, anche se la classifica è quanto mai preoccupante lui sta lavorando bene. Il passivo è sicuramente eccessivo e a tratti (vedi il primo tempo) la squadra ha tenuto testa al Vicenza (che avesse un attacco da B lo sapevamo). La sconfitta comunque ci sta, ma la prestazione fa ben sperare.