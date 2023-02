Tegola in casa Pro Vercelli: Comi domenica non giocherà contro la Pro Sesto, perché si è infortunato. Speriamo che i tempi di recupero non siano lunghi.

Ecco il comunicato della società.

Gianmario Comi ha subito un trauma distorsivo di II grado alla caviglia sinistra.

Gianmario ha già iniziato fisioterapia, in attesa di eseguire ulteriori accertamenti per valutare eventuali lesioni legamentose.