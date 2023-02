Carnevale: le maschere in visita alla Guardia di Finanza

Nella mattina del 20 febbraio, le maschere del Carvè d’Varsey, guidate dal Biciulan, dalla Béla Majin, da Ingleis e dall’Inglesina hanno fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

La delegazione del Comitato Manifestazioni Vercellesi - rappresentata dal presidente onorario Giulio Pretti e dalla segretaria Elisabetta Galante - è stata accolta nella sala polivalente della caserma dal Comandante Provinciale, dagli Ufficiali, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e, soprattutto, dalla piccola Sofia “principessa in maschera”, figlia di un appartenente al Corpo.

L’origine delle due principali maschere storiche di Vercelli viene fatta risalire addirittura al 1700, quando in difesa del popolo vessato si levò il grido di libertà di Carlin Belletti, detto il Bicciolano, mentre la leggenda descrive la Béla Majin, moglie dello storico rivoluzionario, come donna di umili origini ma dotata di grande intelletto e bellezza.

Il residente onorario, con la presenza della delegazione in caserma, ha voluto esprimere un ringraziamento alla Guardia di Finanza di Vercelli per l’impegno profuso ogni giorno in servizio a tutela della legalità e per la vicinanza delle Fiamme Gialle alla Cittadinanza.

La visita si è conclusa con le tradizionali foto ricordo e con lo scambio del calendario storico del Corpo e di un’originale litografia delle due maschere carnevalesche, a suggellamento del legame tra la Guardia di Finanza con coloro che mantengono vive le tradizioni secolari di Vercelli.