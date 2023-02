Trino verso le elezioni: Pane e Borgia in corsa

Primi nomi ufficiali in vista delle elezioni comunali 2023: a Trino il sindaco uscente, Daniele Pane, che recentemente ha confermato la sua ricandidatura con la lista Trino Migliore, conferma che al suo fianco avrà la vicesindaca Elisabetta Borgia.

«Qualche giorno fa, ho annunciato la mia ricandidatura - dice Pane - Esattamente come 5 anni fa, sto lavorando per costruire una squadra di persone competenti, appassionate e volenterose con le quali condividere un unico, grande obiettivo: rendere Trino Migliore. Per riuscirci, non potrei mai fare a meno di lei, Elisabetta Borgia, attuale vicesindaca con delega alle Politiche sociali ed edilizia sociale, personale, sport, contenzioso legale, rapporti con le associazioni in ambito locale e pari opportunità».

Secondo Pane, Elisabetta Borgia si è rivelata, in questi anni, «il miglior amministratore che questa città abbia mai avuto. Non posso che ribadire a gran voce tale affermazione nell'annunciarvi, con enorme piacere, la sua ricandidatura e la sua disponibilità a proseguire questo percorso insieme».

Pane, con entusiasmo conclude: «Sono certo che il frutto del tanto silenzioso quanto fondamentale, lavoro svolto da Elisabetta in questi anni, verrà colto dai cittadini che sapranno tradurlo in quell'ampio e meritato consenso che soltanto persone come lei meritano».

Elisabetta Borgia, con emozione, ricorda che la sua candidatura, cinque anni fa, era nata nel solco del ricordo del marito, Gian Mario Demaria, morto per un improvviso malore: «Gian Mario era una persona meravigliosa che amava Trino con tutto il cuore e che, più di ogni altra cosa, avrebbe voluto renderla una città "Migliore" - dice Borgia - Oggi sottolineo l’impegno profuso da Daniele Pane, anche in momenti molto difficili. Credo che l'impegno, la competenza e la dedizione dimostrati dal sindaco in questi cinque anni, unitamente alla sua innata capacità di fronteggiare anche le più gravi emergenze quali, ad esempio, una pandemia, siano indiscusse e abbiano reso onore a tutte le persone che, con lui, condividono l'obbiettivo di rendere Trino migliore. Daniele è colui che ha immaginato, ideato e portato a termine i progetti che, in questi cinque anni, sono stati realizzati con l’aiuto e la preziosa collaborazione di una squadra in cui ha creduto, ivi compresi i dipendenti del Comune. Un team di persone competenti e affiatate che mai si sono sottratte alle sfide che si sono loro presentate. La pandemia ci ha tolto la possibilità di vedere realizzati alcuni progetti molto importanti che, se ce ne verrà data la possibilità, vedranno certamente la luce nei prossimi cinque anni».

Il risultato ottenuto nel giugno 2018 è ancora un prezioso ricordo per l’assessore Borgia: «La fiducia che mi è stata accordata, e che spero di non aver disatteso, dai cittadini e da Daniele nonché l'orgoglio di far parte di una squadra di persone così serie e determinate, sono lo stimolo maggiore per continuare il percorso iniziato cinque anni fa nel ricordo di una persona che ne, sono certa, avrebbe condiviso le scelte che in questi anni sono state fatte».