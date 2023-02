Asigliano: addio a Patrizia Marinone

Asigliano dice addio a Patrizia Marinone, morta a 56 anni dopo aver a lungo lottato contro una malattia che non le ha dato scampo. Un'altra compaesana che se ne va in età ancora troppo giovane, lasciando un grande vuoto.

A ricordarla è la sindaca Carolina Ferraris, che in un post scrive: «Un dispiacere immenso.... Patrizia negli ultimi anni ha lottato come una leonessa contro un brutto male e non ha mai abbandonato il dolce sorriso, il sarcasmo e la voglia di vivere. Ci stringiamo vicino all'adorato figlio Samuele, al fratello, a tutti i parenti e alle tantissime persone che le hanno voluto e le vogliono bene».

Lo scorso dicembre la famiglia Marinone era già stata colpita da un grave lutto per la scomparsa del papà di Patrizia, Bernardo. Oltre al figlio, Patrizia Marinone lascia il fratello Flavio con la moglie Elena e i nipoti Sergio e Viola.