Tentano la truffa travestiti da Vigili urbani

Un anziano signore di 78 anni, residente a Rovasenda, ha denunciato alla Stazione dei Carabinieri di Buronzo che, nel pomeriggio dello scorso 2 febbraio, si erano presentate nella propria abitazione due persone, delle quali almeno una vestita con un’uniforme che poteva essere scambiata per quella degli agenti di Polizia Locale, che sostenevano di dover accedere all’abitazione per effettuare dei controlli.

L’anziano, ben informato sui ripetuti tentativi di truffa che si sono svolti negli ultimi tempi nel vercellese ad opera di finti operatori di istituzioni ed enti pubblici, e non conoscendo, neppure di vista, colui che si spacciava per il vigile urbano del paese, opponeva un deciso rifiuto a far accedere questi sconosciuto in casa, minacciando di chiamare subito i Carabinieri.

I due, quindi, si davano a precipitosa fuga a bordo di una Volkswagen Golf. Sono in corso gli accertamenti finalizzati ad identificare i citati individui, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.