Addio a Ivano Brunetta, storico esponente del centro sinistra vercellese

Il centro sinistra vercellese dice addio a Ivano Brunetta, storico militante del Pd. Aveva 66 anni e da tempo era malato.

Classe 1957, Brunetta era stato per 42 anni disegnatore progettista meccanico nell'ufficio tecnico della Cerutti di Casale Monferrato. Impegnato in politica, da sempre nei partiti di sinistra e poi nel Pd, era stato più volte consigliere di Circoscrizione e candidato alle elezioni comunali (l'ultima volta nella lista a sostegno di Maura Forte nel 2019), e alle elezioni provinciali. Per due volte era stato consigliere in Sala delle Tarsie: la prima volta a fine anni '90, sedendo nelle file della maggioranza durante l'amministrazione guidata da Gilberto Valeri; in tempi più recenti, nel 2013, quando subentrò, insieme a Paola Olivero, ai dimissionari Maura Forte e Carlo Nulli Rosso. Nel 2018 venne eletto all'assemblea regionale del partito.

Nel corso della sua vita, Brunetta era stato impegnato come sindacalista della Fiom Cgil ed impegnato nel mondo del volontariato: era stato tra i fondatori di Legambiente Vercelli ed era un attivo esponente dell'Associazione Diabetici Egidio Archero.

«Porterò sempre con me le tue parole e il tuo sorriso, cercherò di seguire il tuo esempio. Nonostante la malattia sei sempre stato disponibile e presente grazie Ivano Brunetta. Il Pd vercellese perde una persona meravigliosa e io un carissimo amico», scriva la segretaria cittadina, Patrizia Jorio Marco.

Sposato e padre di due figlie, Brunetta era appassionato di musica e di libri gialli e di fantascienza.