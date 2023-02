Giovanili Rices: bene la Under 19, molto bene la Under 14, prima

Prosegue la marcia trionfale dell'Under 14, bene, molto bene anche la Under 19, a due punti dalla vetta. Perdono, ma con pochi punti di distacco le due Under 17.alti e bassi per Under 15 (una vittoria e una sconfitta nelle due gare ravvicinate, una di recupero) e Under 13 (vittoria facile con il Valsesia).

Tabellini e classifica.

Under 19

Dodicesima giornata

Crescentino-Vc Rices 42-70 (14-12; 14-21; 3-17; 11-20)

Alberti 2, Skilja 7, Maccapani 6, Volpe 7, Morello 4, Sow 12, Conte 11, Memaj 2, Cappello 10, Paulato 9.

Antonio Galdi allenatore, Gabriele Prestifilippo assistente, Christian Balocco preparatore, Enrico Maccapani accompagnatore.

Girone Giallo a 10 squadre:

12 partite disputate;

9 vinte e 3 perse, 18 punti.

4° posto in classifica

Under 17 Gold

Dodicesima giornata

Valenza - Vc Rices 64-58 (19-15, 17-8, 10-16, 18-19)

Curino 6, Provera, Muca, Albertaro 12, Bellati 6, Giraldi, Rubino, Ferraris 4, Giunta 12, Skilja 4, Poletto 5, Campaci 11

Massimo Acquadro allenatore, Daniele Cattaneo assistente, Christian Balocco preparatore atletico, Marta Busca accompagnatrice

Girone Blu a 9 squadre:

11 partite disputate;

3 vinte e 8 perse, 6 punti.

7° posto in classifica.

Under 17 Silver

Decima giornata

Novara Basket-Vc Rices 49-45 (17-20;14-9;11-13;7-3)

Battisti 3,Vigiach 7,Ruffa 4,Bordoni 6,Kasmi 9, Gatti2, Cavassa 8,Righetti 2,Tarello, Mastria 4.

Edoardo Pessano allenatore, Fabio Corino assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Andrea Mastria dirigente accompagnatore.

Girone Verde a 7 squadre:

10 partite disputate;

3 vinte e 7 perse, 6 punti.

5° posto in classifica.

Under 15

Recupero prima giornata

Vc Rices-Casale 66-60 (3-11; 25-18; 15-17; 23-14)

Santoro, Lo Iacono 16, Montobbio 3, Vucaj 4, Mattea, Trano, Bivi 9, Volpe Ghezzi 14, Gallone 12, Finezzi 8, Conte, Echaibi n.e.

Dodicesima giornata

Valenza-Vc Rices 59-48 (9-7; 10-19; 24-10; 16-12)

Lo Iacono 13, Montobbio, Vucaj, Mattea, Finezzi 4, Conte 11, Volpe Ghezzi, Gallone 9, Citta 2, Bivi 9, Trano, Grondona.

Antonio Galdi allenatore, Tommaso Torazzo assistente. Christian Balocco preparatore atletico, Paolo Mattea dirigente accompagnatore.

Girone Blu a 10 squadre.

12 partite disputate;

6 vinte e 6 perse; 12 punti.

5° posto in classifica (una partita da recuperare)

Under 14

Undicesima giornata

Vc Rices - Mado Valenza 65-54 (20-13, 20-9, 13-13, 12-19)

Damagino, Stacchini 11, Giunta 6, Cicero 6, Militello, Andreotti 16, Gjoni 7, Cascardo 4, Alfieri 2, Carpani 11, Kerker, Larizzate 2.

Massimo Acquadro allenatore, Samuele Liberali assistente, Christian Balocco preparatore atletico, Valentina Ciocca Cavezzale dirigente accompagnatore.

Girone Blu con 7 squadre.

11 partite disputate;

10 vinte e 1 persa; 20 punti

1° posto.

Under 13

Undicesima giornata

Valsesia-Vc Rices 43-60 (6-12; 9-12; 6-20; 22-16)

Tarello 8, Perotti 2, Marinato 2, Bassini 4, Capaliku, Bonetti 10, Rotoli 2, Brusa 4, Vucaj 10, Cullhaj 2, Marangoni 2, Spinelli 14

Massimo Acquadro allenatore, Fabio Poletto assistente, Christian Balocco preparatore atletico, Davide Tarello dirigente accompagnatore.

Girone Blu a 8 squadre.

11 partite disputate;

6 vinte e 5 perse; 12 punti.

4° posto.