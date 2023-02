Un nuovo sito per il Rotary Club Vercelli

Martedì 31 gennaio i soci del Rotary Club Vercelli si sono riuniti al Circolo Ricreativo per assistere alla presentazione del nuovo sito web del Club service da parte del consocio Valter Ricci, che ne ha seguito la realizzazione.

A introdurre l’incontro è stata la presidente Adriana Sala Breddo che ha posto l'accento sull'importanza di avere un sito ben strutturato e al passo con i tempi al fine della comunicazione al pubblico dell'attività svolta dal club. «Il sito del Club è la porta di accesso virtuale attraverso il quale le persone, i relatori, le associazioni, gli enti pubblici o privati e i potenziali sponsor possono comprendere chi siamo e cosa facciamo e abbiamo fatto per il territorio fin dalla fondazione del club vercellese avvenuta 68 anni fa».

Ricci ha quindi illustrato il nuovo sito, il cui indirizzo è vercelli.rotary2031.org. Si tratta di una pagina web graficamente semplice e stilizzata secondo i dettami forniti dal Rotary International. Si apre con un home page recante informazioni sul club con un elenco di tutti i past president, lo Statuto, il Regolamento e l'organigramma. L'area più importante è sicuramente quella definita "Risorse", dove sono descritti i vari services promossi dal club e dove sono inserite le notizie e le newsletter.

Nel sito troveranno anche spazio le informazioni sull'attività del Distretto 2031 di cui fa parte per l'appunto il Rotary Club Vercelli. Il sito contiene infine il link con la pagina Facebook del Club per completare l’offerta informativa. Infatti mentre il sito deve fornire informazioni istituzionali strutturate, che durano e che sono reperibili in ogni momento la pagina facebook come tutti i Social media, invece, propone contenuti sempre freschi ed aggiornati quasi in tempo reale.