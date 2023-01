Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno arrestato su ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Vercelli, un 39enne moldavo residente in Italia condannato a quattro anni di carcere per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi tra le provincie di Vicenza e Vercelli dal 2013 al 2020. I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno arrestato su ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Vercelli, un 39enne moldavo residente in Italia condannato a quattro anni di carcere per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi tra le provincie di Vicenza e Vercelli dal 2013 al 2020.

La sentenza di condanna è l’epilogo di un procedimento scaturito dalla denuncia della ex moglie che per anni ha subito maltrattamenti consistiti in umiliazioni percosse e lesioni, in alcuni casi anche nei confronti dei figli. La donna dopo anni di maltrattamenti ha trovato il coraggio di denunciare i fatti e dopo il processo è arrivata la condanna. L’uomo, che attualmente si trovava a Santa Maria Maggiore per motivi di lavoro, è stato raggiunto dai carabinieri di Santa Maria Maggiore che, espletate le formalità di rito, lo hanno tradotto presso il carcere di Verbania per l’espiazione della pena.