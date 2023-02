Novara-Pro Vercelli 0-1 (il giorno di Guindo e Rizzo)

Novara – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Guindo (Pvc) all'86'





Primo tempo

Da Della Morte a Iezzi, cross per la testa di Saco, esecuzione troppo debole, palla sul fondo. Ma il primo squillo, al 7', è della Pro Vercelli.

Bella la coreografia dei tifosi vercellesi. Bella giornata, bella partita, sembra.

Giallo a Perrotta, che stende Galuppini.

Tiro alle stelle di Comi sugli sviluppi di una punizione. È comunque più Pro che Novara, per ora.

Bella chiusura di Cristini su Spalluto.

Cristini protagonista in negativo, pochi secondi dopo: si fa soffiare palla, la sfera arriva a Spalluto, smarcato in area, rimedia Rizzo con una gran bella parata in tuffo. Tra i pali il ragazzino ci sa fare. È la prima vera occasione, ed è di marca novarese (ma la Pro non è certo quella dell'andata. Non lo è nemmeno il Novara, rafforzato dalle ultime operazioni di calciomercato).

Bel colpo di testa di Saco su cross di Della Morte, palla sul fondo di poco. Pareggiate le occasioni gol.





Ripresa.

Gol annullato (sarebbe stato un gran bel gol a Comi).

Più Novara che Pro per cinque minuti. Rocca supera Cristini, mette in mezzo per Spalluto che anticipa Perrotta, ma di punta non c'entra la porta.

Esce Della Morte entra Guindo, al 57'.

Traversone rasoterra di Urso davanti a Rizzo, Galuppini e Spalluto son da un'altra parte, palla sul fondo.

Ammonito l'ex Pro Vercelli Rocca (poche presenze nella con Grassadonia in B).

Urso per il neoentrato Vuthaj, bravo ad anticipare tutti ma troppo precipitoso nel tiro, falla fuori.

71'. Gara equilibrata, ma è il Novara è essere un po' più pericoloso soprattutto a sinistra con la coppia Rocca-Urso.

Ammonito Calvano.

Masini penetra in area, superando Saco, blocca Rizzo a terra.

Galuppini entra in area, invece di tirare porge a Vuthaj: bravissimo Cristini a intuire le intenzioni dell'attaccante, intercetta e spazza via. Siamo al 75'.

Grande botta dai 35 metri di Saco: para Pissardo.

Entra Gonzalez, esce Galuppini.

Paci manda in campo Arrighini e Laribi, che fa il suo esordio. Escono Comi e Iotti.

Pioggia di fischi e insulti del tifo novarese per Comi.

Ciancio stende Arrighini, cartellino rosso, era già stato ammonito, Novara in dieci.

Calvano ci prova da metà (dopo una ribattuta di Pissardo), ma la palla rimbalza e supera la traversa.

Ariaudo a Gonzales, tiro improvviso ma altissimo.

Guindo super un avversario, punizione. Batte Emmanuello, Guindo anticipa tutti e insacca: Pro Vercelli in vantaggio. Guindo corre ad abbracciare Paci.

Tre al termine.

Fallo di Calvano, rosso anche per lui, era già stato ammonito, ristabilita la parità numerica. Manca un minuto al termine, più recupero.

Altro salvataggio di Cristini, insuperabile di testa.

Parata miracolo di Rizzo, su botta ravvicinata di Marginean.

Meno tre.

Meno due.

Meno uno.

Emmanuello spazza via, ultimo attacco del Novara. Saco steso, punizione per la Pro, tempo scaduto, ma si continua.

È finita, la Pro vince il derby, secondo successo consecutivo.





















Formazioni.

NOVARA (3-5-2): Pissardo; Illanes, Ariaudo, Benalouane; Ciancio, Rocca (Marginean 91'), Masini, Di Munno (Ranieri 67'), Urso; Galuppini (Gonzalez al 76'), Spalluto (Vuthaj 67'). A disp. Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Tentoni, Vuthaj, Marginean, Peli, Carillo, Gonzalez, Ranieri, Scariano, Calcagni, Goncalves. All. Marchionni.

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Rizzo M.; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Emmanuello; Della Morte (Guindo 57'), Calvano, Saco, Iotti (Laribi 80'); Comi (Arrighini 80'). A disp. Valentini, Lancellotti, Corradini, Gatto, Gheza, Laribi, Renault, Clemente, Febbrasio, Vergara, Rizzo N., Arrighini, Macanthony, Guindo. All. Paci.



Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno

Ammoniti:

Perrotta, Calvano della Pro Vercelli.

Ciancio, Rocca del Novara.

Espulso Ciancio all'80'