Un attaccante di talento e di esperienza alla Pro Vercelli

Se ne va un giocatore giovane e talentuoso come Matteo Della Morte, ne arriva uno, Karim Laribi, di esperienza ma che di talento ne ha tanto, e lo ha dimostrato, giocando in A, B, C e anche indossando la casacca della nazionale tunisina.

Dopo questo colpo a sorpresa (potrebbe rivelarsi un colpaccio), Alex Casella dovrà cercare di tamponare le falle, soprattutto in difesa: mancava un centrale, ed è arrivato da Genoa Rizzo, ma adesso con la partenza di Masi alla Triestina siamo daccapo: manca ancora un centrale

Ma torniamo a Laribi che, di sicuro, almeno una volta al Robbiano/Piola ha giocato. Nel 2015, infatti, con la maglia del Bologna, allora allenato da Delio Rossi e in corsa verso la promozione in A, giocò in Pro Vercelli-Bologna 1 a 1.

Passò al Sassuolo e l'anno successivo, quando andò a giocare da ex con la maglia del Sassuolo, tutto lil Dall'Ara gli tributò un lungo applauso per aver contribuito, anche a suon di gol, alla promozione in A.

Nato nel 1991, ha giocato in club di A e di B. Non segna moltissimo (diciamo un paio di gol all'anno; solo nel Bologna e nell'Empoli siglò 8 e 7 reti) ma è l'uomo dell'ultimo passaggio e, anche dal dribbling facile. Può giocare anche in fascia.