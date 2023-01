Nuovo direttivo all'Ascom di Borgosesia

Nuovo direttivo per la Delegazione Ascom di Borgosesia: lo scorso 25 gennaio si è tenuta al Lingottino, la riunione in occasione della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche. L’attuale presidente Tatiana Bernardi, imprenditrice nel settore abbigliamento per bambini, di recente impegnata come consigliera all’interno dell’Amministrazione Comunale, ha passato il testimone a Giacomo Spelta, imprenditore borgosesiano nel campo del marketing e della comunicazione, nonché vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori Ascom Confcommercio di Vercelli.

«Sono molto onorato di poter dare il mio supporto al commercio di Borgosesia – ha commentato Giacomo Spelta – e stiamo già lavorando affinché la città, a partire dal ritrovato Carnevale in poi, diventi sede di numerose iniziative di animazione».

Dall'Ascom provinciale arriva un caloroso benvenuto a Giacomo Spelta e un prezioso ringraziamento a Tatiana Bernardi per il lavoro profuso all’interno della Delegazione ed a sostegno del commercio cittadino. Compongono inoltre la Delegazione i consiglieri Michele Moreni, Stefano Spelta, Maurizio Ferla, Alfonso Dall’Aglio e Stefania Rossi.

Nella foto la nuova Delegazione: da sinistra Carlo Comoli, il responsabile della sede Ascom di Borgosesia Giuseppe Valdani, Giacomo Spelta, Tatiana Bernardi, Corrado Corrà, Luana Bernardi, Stefano Viotti, Filippo Locca, Massimiliano Sanna.