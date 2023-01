Olmo: «Nel 2024 mi candido come sindaco di Vercelli»

A un anno e mezzo dalle prossime amministrative, c'è un primo candidato alla poltrona di sindaco. Nel corso di una diretta Facebook, Carlo Olmo ha annunciato l'intenzione di costituire una lista civica e di partecipare alle elezioni 2024.

«Ho sempre dichiarato che non mi interessava candidarmi sindaco - ha detto attraverso i social -. Ma tanti cittadini me lo hanno chiesto e nelle ultime settimane è maturata questa decisione. Farò una lista civica da uomo libero che deve rispondere solo alla propria coscienza».

Fondatore e maestro nell'Accademia di arti marziali Shen Qi Kwoon Tai, ex avvocato, Olmo ha 57 anni e da tempo il suo nome è legato a molteplici attività filantropiche realizzate soprattutto - ma non solo - durante l'emergenza covid-19. Attività per le quali Olmo ha ricevuto, nel 2020, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.