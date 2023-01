Via Laviny, riprendono i lavori: attenzione ai divieti

Riprende lunedì il cantiere per la riqualificazione della pavimentazione lapidea dell'ultimo tratto di via Laviny, sospeso poco prima delle festività natalizie.

leggi anche: PROSEGUE LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAVINY

I lavori, questa volta, interesseranno il tratto che, poco dopo l'ingresso alla sala Biginelli dell'Ascom, arriva fino all'incrocio con via Dante. Anche qui verrà tolto l'asfalto e posizionato il porfido, completando così l'intervento avviato nell'estate 2022 sugli altri due tratti della via.

Un'ordinanza emessa dal settore Viabilità del Comune ripristina pertanto una serie di divieti e di variazioni al traffico che resteranno in vigore fino al 3 giugno prossimo o comunque sino a cessate esigenze.

In via Laviny, nel tratto da via Dante a via Balbo, sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta h24 con rimozione forzata di tutti i veicoli; è accordata deroga al solo divieto di circolazione in favore dei veicoli in accesso o recesso alle autorimesse private della via, che potranno transitare con cautela ed eventualmente in doppio senso di circolazione nel tratto da via San Bernardo a via Balbo, compatibilmente con le esigenze legate alla esecuzione dei lavori stessi. In via San Bernardo, invece, è temporaneamente invertito il senso di marcia.