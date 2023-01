Legnaia e fienile in fiamme, nella notte, a Lenta.

Dalle 3,30 le squadre Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli coadiuvate dalla squadra volontaria del distaccamento di Romagnano Sesia, sono al lavoro in via Ferraris per un incendio che ha coinvolto una legnaia e un fienile.

Non si registrano feriti ma i danni sono molto ingenti. Le operazioni sono tutt'ora in corso.