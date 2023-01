Trino, un posto in più al nido e 330 euro di contributo alle famiglie

Buone notizie per le famiglie trinesi che hanno bambini nella fascia d’età compresa tra i 9 e i 36 mesi. Adempiendo all’obiettivo assegnato dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia l’asilo di Trino amplia la sua capienza da 24 a 25 bambini, passando così da micronido a nido.

La delibera, approvata nel corso dell’ultima riunione della Giunta a fine dicembre 2022, riguarda anche la destinazione delle risorse conferite al Comune da parte del Ministero, finalizzate al potenziamento del servizio. Per decisione dell’amministrazione, tali risorse verranno erogate sotto forma di contributo alle famiglie dei bambini residenti e frequentanti il nido d’infanzia comunale, diviso sulla base del numero degli aventi diritto. La somma totale pari a 7mila 673,12 euro viene quindi distribuita su 23 famiglie, per un totale di circa 330 euro a nucleo.

“Oltre a questo risultato di cui siamo ovviamente soddisfatti, abbiamo anche vinto il bando del PNRR per l’ampliamento dei locali dell’asilo, entro il prossimo biennio, grazie al quale la struttura sarà in grado di accogliere fino a 30 bambini – sottolinea l’assessore Silvia Cottali – Un ulteriore incremento che ci permette di potenziare un servizio essenziale per le famiglie e conferma l’impegno dell’amministrazione a sostegno della natalità e del futuro della comunità trinese”.