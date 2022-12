Spazio Gioin, un luogo per ospitare la creatività dei giovani

Uno spazio antico, del tutto rinnovato e affidato ai giovani. Taglio del nastro, sabato, per lo spazio Gioin creato nell’ex Macello di via Laviny dove hanno trovato una nuova sede l’Informagiovani, il settore del Servizio Civile, i ragazzi del progetto Lai.V. Nell'altra ala del cortile, il social cafè e il Centro per l'Impiego completano i servizi di un'area recuperata negli scorsi anni e restituita alla città.

«Un luogo prezioso - ha detto l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo -vicino ai luoghi frequentati da ragazzi: scuole, università, centro per l’impiego, Informagiovani. Un luogo dove giovani possono trovare servizi e spazi per esprimere la propria creatività».

Lo spazio di aggregazione, gestito da quattro tirocinanti e dalla loro referente nell'ambito del progetti LaiV, ha già ospitato mostre, eventi, convegni. E, nei prossimi mesi, è aperto a ogni proposta: festival del teatro, cineforum, Scambialibri, contest musicali, momenti di aggregazione spontanea per seguire eventi sportivi...

Nel messaggio inviato per l’inaugurazione, il sindaco Andrea Corsaro ha fatto notare che «Lo spazio Gioin rappresenta un’occasione importante per la nostra città: è l’occasione per creare un luogo di scambio e di apprendimento per i giovani: cercheremo di animare locali e cortiletto con eventi che possano consolidare la voglia dei giovani di incontrarsi e confrontarsi».

«E’ bello che voi ragazzi possiate essere protagonisti di questo spazio recuperato negli anni scorsi grazie a finanziamenti che il Comune ha saputo intercettare e che hanno restituito alla città un immobile storico di grande prestigio», ha concluso il vicesindaco, Massimo Simion.